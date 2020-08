Legambiente ricorda Secondo Guaschino, tra i primi a denunciare l'amianto

CASALE - Il circolo di Legambiente Verdeblu di Casale esprime cordoglio alla notizia della morte del dottor Secondo Guaschino, immunologo ed ex primario dell'ospedale di Casale morto nella notte di mercoledì a 92 anni. Guaschino, ambientalista, ricoprì anche la carica di consigliere comunale per i "Verdi".

«Abbiamo ricevuto la triste notizia della scomparsa del dottor Secondo Guaschino ed esprimiamo tutto il nostro cordoglio e porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia. Ricordiamo Secondo Guaschino con grande affetto e riconoscenza per essere stato vicino a chi era più giovane in numerose battaglie ambientaliste mettendo a disposizione il suo bagaglio di esperienza e di conoscenza. È stato tra i fondatori dell'ambientalismo casalese, quando con altri costituì il Gruppo Ecologico che negli anni '70 è stato tra i primi a mettere sotto accusa l'utilizzo dell'amianto denunciandone la cancerogenicità. Successivamente ha aderito a Legambiente di cui è stato per anni uno dei soci più attivi sia a livello scientifico che propositivo. Ciao Secondo, grazie» è il messaggio del circolo Verdeblu.