Amc: copertura assicurativa ai dipendenti in caso di contagio

Il gruppo societario Amc spa e Energica srl, particolarmente attendo alle esigenze dei propri dipendenti, ha stipulato una polizza che concede una copertura assicurativa all’intera collettività aziendale (operai, impiegati, quadri e dirigenti per un totale di 129 dipendenti) nel caso i dipendenti vengano contagiati dal Coronavirus-Covid-19.

Tale polizza prevede una copertura assicurativa che opera in caso di ricovero a partire dall’ottavo giorno di ricovero causato da infezione da COVID-19 ed un’indennità da convalescenza pari a € 3.000, corrisposta alla dimissione dall’Istituto di cura a seguito di ricovero in terapia intensiva da infezione COVID-19 ed un pacchetto di assistenza post ricovero per gestire al meglio il recupero della salute e la gestione familiare.

Le Società, stante l’emergenza, attenendosi alle disposizioni impartite dai Decreti d’urgenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha predisposto un piano aziendale di presenza e assenza presso le sedi di lavoro mediante l’utilizzo dello smartworking, le ferie pregresse e la minor presenza di personale nei singoli uffici. Ha dovuto anche chiudere gli sportelli al fine di evitare assembramenti di clienti, aprendo nuove modalità di richiesta di pratiche per i clienti.