Amc: dall'11 maggio gli uffici riaprono su appuntamento

CASALE - Amc comunica che dall'11 maggio gli uffici riapriranno al pubblico (solo su appuntamento) per la gestione delle pratiche ordinarie legate al servizio di vendita del gas naturale (attivazione fornitura - posa contatore o riapertura contatore - voltura fornitura, cessazioni fornitura, pratiche commerciali - switch, attivazione offerte commerciali). Per concordare l’appuntamento si prega di telefonare al numero verde 800845074 – il numero è attivo dalle ore 8 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Gli appuntamenti saranno fissati nell’ambito dell’orario di apertura dello sportello: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.

Per le pratiche relative a: richiesta di rateizzazione, richiesta di informazioni, presentazione reclami, sono attivi i seguenti canali: telefonico, postale e telematico (posta elettronica, pec, fax)

Pec: backoffice.vendita@energicagas.postecert.it info.vendita@energicagas.postecert.it

Mail: rateizzazioni.gas@energicas.postecert.it – pagamenti@energicas.it

Fax: 0142-334989

Indirizzo Posta: Energica Srl – Via G.A. Morano 1/C – 15033 Casale Monferrato (AL)

Sempre dall'11 maggio gli uffici riapriranno su appuntamento anche per le pratiche ordinarie relative ai servizi acquedotto, fognatura, cimiteri, illuminazione votiva, soste e trasporti.

Per concordare un appuntamento per pratiche servizi acquedotto, fognatura, soste e trasporti si prega di telefonare al numero verde 800596999 - il numero è attivo dalle ore 8 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Gli appuntamenti saranno fissati nell’ambito dell’orario di apertura dello sportello: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16 – Per il ritiro voucher dalle ore 14 alle ore 15.30.

Per concordare un appuntamento per pratiche servizi cimiteri e illuminazione votiva, si prega di telefonare al numero 0142-461494. Il numero è attivo nell’orario di apertura dello sportello dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16 – il sabato dalle ore 10 alle ore 12.

Per le pratiche relative a: richiesta di rateizzazione, richiesta di informazioni, presentazione reclami, istruttoria pratiche perdita acqua, sono attivi i seguenti canali: telefonico, postale e telematico (posta elettronica, pec, fax).

Acquedotto, fognatura, ritiro abbonamenti e soste

Pec: sportello.idrico@amc.postecert.it

Pec: rateizzazioni.idrico@amc.postecert.it

Mail: info@amcasale.it – pagamenti@amcasale.it – soste@amcasale.it

Fax: 0142-451452

Indirizzo Posta: Amc Spa – Via Orti n. 2 – 15033 Casale Monferrato (AL)

Servizi cimiteri, illuminazione votiva

Mail: sportello.cimiteri@amcasale.it

Fax: 0142-451452

Indirizzo Posta: Amc Spa – Via Orti n. 2 – 15033 Casale Monferrato (AL)

Ritiro voucher per rivendite

Mail: ordini.rivendite@amcasale.it

Ingresso di Via Orti 2 – 15033 Casale Monferrato (suonare il campanello).