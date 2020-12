Occimiano: le iniziative di sostegno del Comune

OCCCIMIANO – L’amministrazione comunale di Occimiano, attraverso il fondo funzioni strumentali, ha ricevuto contributi ministeriali da destinare alla gestione dell’emergenza sanitaria che permettono quindi di finalizzare iniziative a sostegno delle attività produttive e delle fasce più deboli. Come prevede la normativa, una parte delle risorse saranno destinate alla copertura delle minori entrate tributarie a cui il Comune dovrà provvedere a compensare mentre la cifra restante verrà utilizzata per fornire i contributi economici e sociali.

È stato infatti pubblicato il bando che permette a tutte le attività economiche del paese (fino a 5 dipendenti) di richiedere un contributo fino ad un massimo di 1200 euro. Verrà poi dato un contributo forfettario alle attività sociali delle associazioni sportive, alla banda la Filarmonica, alla parrocchia e al Gruppo Alpini.

Un ulteriore aiuto sarà destinato alle famiglie con studenti in Dad che frequentano le classi 2° e 3° della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado. Verrà consegnato a tutti i ragazzi un contributo di 80 euro spendibile negli esercizi convenzionati di Occimiano. Le famiglie interessate avranno tempo fino al 30 dicembre per fare domanda, compilando il modulo per ritirare il voucher nominativo presso i locali della biblioteca (al primo piano del palazzo comunale) il mercoledì dalle 15 alle 17.

Grande attenzione viene data anche ai più deboli: a tutte le famiglie con un componente con un’età superiore a 75 anni verrà consegnato un omaggio con prodotti provenienti da quattro realtà commerciali del comune.

È inoltre ricominciata da ieri, sabato 19 dicembre, la distribuzione dei nuovi buoni spesa. Come in precedenza gli interessati dovranno compilare l’apposito modulo presso gli uffici comunali. Potranno farne richiesta le persone residenti in paese in stato di assoluto bisogno economico e assoluta necessità di generi alimentari e beni di prima necessità. I voucher saranno poi utilizzabili negli esercizi convenzionati del paese. E sempre ieri c'è stata una “tornata” di tamponi rapidi gratuiti in modalità drive-in.

In un momento di grande difficoltà come questo, al fine di dare una parvenza di normalità anche visto l’arrivo del Natale, si sono poi inserite alcune iniziative rese possibili grazie al lavoro dei numerosi volontari occimianesi. Sabato scorso il Gruppo Alpini ha dato vita alla “Bagna Cauda solidale da asporto”, mercoledì 23 i bambini del paese riceveranno un dolce pensiero da Babbo Natale e dal suo elfo mentre giovedì 24, al termine della Santa Messa verso le ore 17.30, verrà distribuita la cioccolata calda in piazza Carlo Alberto.