Nasce la JB Monferrato

CASALE - La Junior Casale lascia la scena alla nuova J Basket Monferrato (JBM). La nuova società raccoglie l’eredità del glorioso club rossoblù e, insieme a questo, anche il diritto sportivo per partecipare alla prossima A2. JB Monferrato è un nuovo progetto sportivo, sostenuto da un gruppo di imprenditori casalesi, che avrà Simone Zerbinati come presidente.

Il passaggio delle consegne è stato formalizzato nel corso di una conferenza stampa nella sala giunta del Municipio di Casale Monferrato, con il sindaco Federico Riboldi a fare da padrone di casa. La nuova società punta anche sul sociale e sulla promozione del territorio.

Per Ribaldi “il basket ha fatto parte della vita di questa città. Attorno alla squadra si sono costruite storie familiari, lavorative, di grandi rivalità e grandi amicizie. Un tessuto umano che ha permesso di formare non solo decine di giovani talenti ma migliaia di casalesi, che avendo vissuto i valori dello sport, sono stati cittadini migliori e hanno contribuito all'eccellenza nella nostra comunità. Un progetto che, oltre a investire sui giovani, come tradizione del nostro territorio, si vuole aprire alla realtà del Monferrato oltre Casale, diventando il miglior ambasciatore del Monferrato Unesco in Italia”.

Il presidente della Junior, Giancarlo Cerutti, ha sancito, con un discorso appassionato, il passaggio delle consegne nelle mani di Simone Zerbinati, raccontando le sensazioni dopo tanti anni dedicati allo sport della città, prima come presidente del Casale calcio e poi della Junior.

Il giovane neo presidente Zerbinati ha parlato di “un giorno importante per tutto il Monferrato non solo per la città di Casale ma per tutto il Monferrato, soprattutto perché arriva in un periodo di emergenza che è stato complesso per tutta la nazione. Non vediamo l'ora di poter tornare tutti nel nostro palazzetto gremito di tifosi, come siamo abituati a vivere da anni. La nostra società rappresenta un articolato progetto sportivo, con obiettivi ambiziosi. Nei prossimi cinque anni la JB Monferrato ambisce a raggiungere risultati importanti e significativi che possano dare lustro e visibilità alla squadra e alla città”.

Per Guido Repetto, ad del Gruppo Elah Dufour Novi, questo è “un progetto del territorio per il territorio, in continuità con i nostri undici anni di impegno al fianco della NoviPiù Junior Casale e di tutte le persone e le aziende coinvolte”.

Giacomo Carrera, general manager JB Monferrato, rappresenta un elemento di continuità tra il vecchio e il nuovo soggetto. “Il lavoro che ci aspetta, per volontà dei soci di JBM, è quello di organizzare la società e allestire la squadra cercando di mantenere i tratti caratterizzanti della Junior. Vogliamo che ci sia senso di appartenenza e identità, mentre dal punto di vista tecnico cercheremo di seguire una programmazione che possa essere valutata non solo sulla singola stagione ma che sia un percorso di crescita continuo e ambizioso”.

Savino Vurchio è uno dei volti nuovi della società, sarà lui l’amministratore delegato. “Negli obiettivi del gruppo di soci fondatori, JB Monferrato vuole essere anche un modello virtuoso per quanto riguarda la gestione economica, per garantire continuità e investire sulla promozione del territorio. Sarà proprio il progetto di marketing territoriale, che viaggerà di pari passo con l'attività sportiva, lo strumento che metteremo in campo per creare economia sana sul territorio e aumentare considerevolmente i flussi turistici”.

La compagine societaria comprende: Giuliano Cecchini, Fabio Colombani, Alessandro Del Rosso (che sarà il vice presidente), Angelo Minetti, NoviPiù Campus, Paolo Pia, Savino Vurchio (ad), Gianluca Zerbinati e suo fratello Simone che sarà il presidente.