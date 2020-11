La JBM sbarca nel mondo eSports

La J Basket Monferrato entra nel mondo dell’intrattenimento virtuale. Nasce la divisione JBM eSports.

Il club ha deciso di entrare in questo mercato capace di raggiungere, coinvolgere e appassionare milioni di persone in tutto il mondo (in particolare nella fascia più giovane), in collaborazione con ONElabMilano e di Top Players per la parte tecnica e dello sponsor tecnico Spalding.

La nuova JBM eSports varcherà anche i confini del «basket virtuale» entrando anche in altri esports a cominciare dal calcio. «Il mondo degli eSports non è più il futuro, ma un presente assolutamente radicato e importante, basti pensare alla rilevanza che ha ormai ottenuto anche grazie al riconoscimento delle maggiori organizzazioni sportive – spiega Pietro Scibetta, project Manager JBM eSports - che hanno inglobato questa forma di ‘sports entertainment’ all’interno delle proprie attività ufficiali. Noi vogliamo far parte di tutto questo per diventare sempre più grandi e offrire ai nostri ragazze e ragazzi, ai partner commerciali e ai nostri appassionati un modo diverso e soprattutto molto sicuro - perché si può fare nel comfort della propria casa, che è molto importante in tempi come questi - di essere parte del mondo JBM. Questa visione è stata sposata da Giacomo Carrera, general Manager J Basket Monferrato, e dalla proprietà che ha messo gli strumenti e i contatti a disposizione del club per permettere il lancio di questo nuovo progetto».

Matteo Mantica (ONElabMilano) spiega come la società abbia «ormai da diversi mesi deciso di puntare la propria attenzione sul mondo degli eSports. Siamo entusiasti di questa partnership al fianco di una realtà come JBM che fin dal primo momento in cui abbiamo iniziato a dialogare ha dimostrato di avere una visione “ampia” del mondo eSports esattamente come la nostra e la collaborazione è venuta naturale. Non vediamo l’ora di iniziare con grande entusiasmo e tante idee da tradurre in realtà».

Massimiliano Mapelli di Top Players, aggiunge: «Per Top Players è una grande soddisfazione essere stati scelti per collaborare con JBM che ha dimostrato di credere ed investire negli eSports con passione, competenza e grande entusiasmo. Per noi non si tratta di un punto d'arrivo ma dell'inizio della realizzazione della nostra visione: far divenire gli eSports parte integrante della vita dei club sportivi tradizionali».

I primi grandi eventi della JBM eSports saranno i Tornei Draft che si svolgeranno nel mese di Dicembre con l’obiettivo di reclutare i primi sei giocatori che faranno parte del Team e andranno a competere su titoli come Pes 2021, Fifa 21 nel calcio e Nba2K21, per restare legati al mondo del basket.

Il Mondo esports in cifre

L’universo degli eSports è sempre più in rapida espansione: in Italia i videogiochi raggiungono un bacino di utenza di 1.4 milioni di persone (+22% rispetto al 2019) ed i fan italiani dedicano 6,5 ore a settimana nella fruizione di di contenuti eSports. In questo 2020 è inoltre cresciuta anche la fanbase femminile, arrivando al 42% del totale. Anche a livello mondiale, i numeri sono in continua crescita: 400 milioni di spettatori assistono attivamente ad attività di eSports in ogni parte del mondo.