Perde il controllo dell'auto e sbatte contro il muro

CASALE - Giovedì pomeriggio, alle ore 16,30 a Casale, in viale San Martino, un giovane, per cause da accertare, ha perso il controllo della sua Peugeot andando a scontrarsi frontalmente con un muro all'altezza del distaccamento dei Vigili del Fuoco.

Per il giovane, soccorso dagli operatori del 118, solo un grande spavento, è risultato praticamente illeso.