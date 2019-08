Per la pioggia cade un ramo in viale Marchino

CASALE - Il temporale abbattutosi su Casale tra le 19 e le 20 di oggi per fortuna non ha ripetuto i danni di quello di otto giorni prima. L'unico disagio rilevato è la caduta di un grosso ramo in viale Ottavio Marchino. Sul luogo, per far tornare la situazione alla normalità, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il sindaco Federico Riboldi con il capo di gabinetto Enzo Amich.