Dopo l'incidente rifiuta di sottoporsi all'alcool test

CASALE - Dopo un incidente si è rifiutata di sottoporsi all'alcool test e, per questo motivo, è stata denunciata dai Carabinieri di Ponzano. La donna, una quarantaseienne di Casale, era autonomamente rimasta coinvolta in un sinistro stradale; dopo esser stata trasportata in ospedale si è tuttavia allontanata prima di sottoporsi all'esame che avrebbe determinato se fosse stata o meno nelle condizioni di guidare.