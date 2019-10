Pluripregiudicato arrestato dai Carabinieri

TICINETO - I Carabinieri di Ticineto hanno tratto in arresto, in ottemperanza a un ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di Lucca, un operaio 46enne pluripregiudicato per furto, rapina e ricettazione che dovrà scontare una pena di cinque mesi per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e per porto di armi od oggetti atti a offendere.

L'uomo è stato rintracciato e identificato all'interno di un locale pubblico. Ora, esperite le formalità di rito, si trova in carcere a Vercelli.