Lea Moulin in mostra a Cereseto

CERESETO – Sabato 6 luglio alle ore 17 a Cereseto sarà inaugurato il terzo appuntamento della rassegna d’arte “BiblioArte-l’arte in biblioteca”, a cura di Nadia Beltramo.

In mostra, all’interno del Palazzo Municipale (via Roma 32) aprirà i battenti “L’Arte è Natura”, personale della pittrice italo-francese Lea Moulin.

Lo stile della Moulin pur essendo prettamente figurativo, è originale e contemporaneo, attingendo anche al mondo dei fumetti e dei manga e dal taglio cinematografico, grazie alla sua formazione come cameraman.

Come suggerisce il titolo della Mostra, il tema delle opere è la natura, con un occhio particolare ai dettagli e dal messaggio importante: amiamo la natura proteggendola, prendendocene cura e ascoltando silenziosamente ciò che in mille modi ci dice. L’artista si rivolge anche ai bambini, per sensibilizzarli a queste tematiche, usando i colori, il disegno e racconti che scrive lei stessa. A questo proposito, per l’occasione, verrà allestito un piccolo spazio nel cortile del Municipio dedicato a loro.

“Ricordiamo che lo spirito del progetto – dice Nadia Beltramo -, è quello di permettere agli artisti di raccontarsi al pubblico, come fossero un libro aperto e come normalmente non accade durante le presentazioni, un modo di avvicinare le persone all’Arte, in modo semplice e alla portata di tutti”.

La mostra a ingresso libero è visitabile fino a domenica 21 luglio, con i seguenti orari: sabato ore 10-12 e 16-18/ domenica 16-18. Feriali su appuntamento. Contatti: faerie6@hotmail.fr oppure info.oltreilcolore@gmail.com / cell. 3393455276.