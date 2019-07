A Crea, una giornata tra cultura e vino

SERRALUNGA DI CREA - Una giornata all’insegna della Cultura e della tradizione vitivinicola del Monferrato. È questo il tema di "Dal Divino Spirito allo spirito di-vino", in programma per domenica 14 luglio a cura dell'Ente Gestione dei Sacri Monti (Riserva Speciale del Sacro Monte di Crea) in collaborazione con l’Ente Santuario Madonna di Crea e la Tenuta la Tenaglia.

La giornata inizierà al pomeriggio con una visita guidata al Complesso del Sacro Monte di Crea con ingresso alla Cappella 5° (Natività di Maria) e alla Cappella 16° (Salita al Calvario); ritrovo sul piazzale del Santuario e partenza alle ore 16,30. Il costo sarà di € 5,50 a persona. (bambini fino a 6 anni gratuito). Per prenotazioni Cell: 3482211219 - e-mail: chebisa@virgilio.it.

La giornata continuerà con una passeggiata di poche centinaia di metri fino alla sottostante “Tenuta la Tenaglia” per una visita guidata alla cantina storica e terminare con un aperitivo offerto. Per informazioni Tel: 0142/940252 - e-mail: info@latenaglia.com.

Chi volesse terminare in bellezza la giornata potrà partecipare alla cena al Ristorante del Santuario di Crea con menù a tema “In vino veritas” dove il vino reciterà un ruolo da protagonista. Il costo è al prezzo convenzionato di 20 euro a persona. Informazioni e prenotazioni: 0142 940108 – 366 9015489 info@ristorantedicrea.it.

Per ulteriori informazioni:

Ente di Gestione dei Sacri Monti

Riserva Speciale del Sacro Monte di Crea

Tel. 0141/927120 e-mail: info.crea@sacri-monti.com