Presentata la mostra di Concetto Fusillo

MONCALVO - Fino al 29 settembre, all'interno del Museo Civico di Moncalvo (via Caccia 5) è visitabile "benemale al tempo della Controriforma" mostra di Concetto Fusillo (ogni sabato e domenica dalle 10 alle 19 o in settimana per gruppi su prenotazione al numero 327 7841338).

Nello scorso fine settimana l'esposizione è stata presentata davanti a un numeroso pubblico. A tracciare il profilo del commosso artista la critica d'arte Giuliana Romano Bussola ha riferito come "le opere di Fusillo, nate dalla curiosità di portare alla luce vari comportamenti tra il Bene e il Male durante il XVI e XVII secolo nel territorio acquese, hanno come protagonisti i preti e sono il risultato di una appassionata ricerca negli archivi della diocesi di Acqui, affrontando la dialettica esistenziale da sempre trattata da teologi, filosofi e letterati senza mai arrivare ad una regola definitiva universale".

L'artista, spinto da "viscerale desiderio mai esausto di conoscenza e assumendosi il compito di togliere dall’oblio fatti dimenticati", si appropria di tali fatti "trasformandoli in occasione d’arte e concretizzandoli in pittura". Ad introdurre l'artista dinanzi la platea, oltre a Giuliana Romano Bussola e Letizia Huancahuari, esperta in arteterapia, sono stati la presidente di A.L.E.R.A.MO. onlus Maria Rita Mottola e Giancarlo Boglietti, autore dell'allestimento artistico. La mostra avviene in collaborazione con il Comune di Moncalvo.

L'esposizione è visitabile unitamente al percorso artistico permanente che il Museo propone al piano sottostante.