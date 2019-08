Giovedì visita notturna alla mostra Morbelli

CASALE - Apertura serale straordinaria per la mostra Angelo Morbelli pittore del Monferrato: giovedì 8 agosto alle ore 21,15 è in programma una visita guidata suggestiva tra le opere dell’artista monferrino, esposte in occasione del centenario della morte.

La mostra, inaugurata lo scorso 19 maggio, è un omaggio a un pittore di primissimo piano nel panorama artistico dell'Ottocento, che ha saputo raccontare il paesaggio monferrino come pochi altri.

Per la visita guidata, della durata di circa un’ora, non è necessaria la prenotazione. L'ingresso con biglietto speciale ridotto, sarà di euro 2,50.

La mostra Angelo Morbelli pittore del Monferrato è aperta negli stessi orari del Museo Civico (Via Cavour, 5): giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30, venerdì, sabato, domenica e festivi (inclusa quindi la giornata di Ferragosto): dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30.

Una seconda apertura straordinaria serale, sempre dedicata alla mostra Morbelli, è prevista per giovedì 29 agosto, alle ore 21.15.