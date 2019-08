Da Casale al cuneese per parlare di razzismo

DEMONTE (Cn) – Martedì 30 luglio a Demonte, in Valle Stura, nella cornice della Sala delle Feste di Palazzo Borelli, si è tenuta una conferenza di tema storico dal titolo “Breve storia del razzismo”. Il protagonista dell'incontro, organizzato dall'associazione Amici di Demonte, è stato lo storico e insegnante casalese Marco Sigaugo.

Il professore ha relazionato sul tema partendo dall’attualità, ovvero dal significato che la parola razzismo assume oggi e le varie sfaccettature con le quali si può presentare. Ha esposto il perché oggi sia difficile usare il termine razzismo in ogni situazione e come sia invece più efficace fare distinzioni terminologiche usando vocaboli come xenofobia, etnocentrismo e razzismo.

Il relatore si è quindi addentrato nel tema della serata esponendo le diverse teorie storico-sociologiche (ristretta, ultra-ristretta e ampia) riguardanti la nascita delle idee razziste. Partendo quindi dal periodo dell’antica Roma e dal rapporto tra romani e barbari la storia del razzismo ha affrontato la questione del crescente antisemitismo antico (Padri della Chiesa ed errate interpretazioni delle Sacre Scritture) e medievale per poi approfondire il concetto della “limpieza de sangre” emerso durante il primo colonialismo spagnolo e portoghese (neri e meticci).

La storia del razzismo è proseguita con l’evoluzione del pensiero umano e scientifico e quindi con le dottrine illuministe e con lo sviluppo scientifico trasformando il razzismo da religioso a biologico. E’ stato inevitabile soffermarsi sulla tragedia della Shoah con un particolare sguardo alle leggi razziali ed alla deportazione degli ebrei nel cuneese.

Al termine della serata la sorpresa. L'ultima delle slides presentate da Sigaudo era bianca. Il professore ha invitato il pubblico a riempirla con riflessioni e commenti sulla serata.