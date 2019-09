La nuova biblioteca di Ozzano

OZZANO - Il Sistema Bibliotecario del Monferrato, di cui la Biblioteca Civica di Casale Monferrato è Centro Rete, estende ancora la propria presenza sul territorio con nuove adesioni (ultima in ordine di tempo la Biblioteca di Lu) e con Biblioteche che aprono nuove e più accoglienti sedi. E’ il caso della Biblioteca di Ozzano Monferrato, che il 10 settembre ha aperto la propria nuova sede nell’edificio che ospita anche le scuole in via Raffaldi 4 (l'inaugurazione ufficiale sarà a ottobre).

La Biblioteca sarà aperta al pubblico con questo orario:

martedì 21.00 - 23.00

mercoledì 17.30 - 19.30

giovedì 17.30 - 19.30

venerdì 21.00 – 23.00

Nei prossimi mesi il gruppo di volontari che anima e rende possibile l’apertura della Biblioteca proporrà, in accordo con gli insegnanti, due aperture settimanali in orario mattutino (scolastico) dedicate ai ragazzi della locale scuola primaria e secondaria di primo grado.

La Biblioteca di Ozzano ha un patrimonio librario di oltre 7,500 volumi 1,200 dei quali nel settore ragazzi. Come tutte le Biblioteche del Sistema del Monferrato può facilmente accedere al prestito interbibliotecario che consente, a chiunque ne faccia richiesta, di ottenere in prestito volumi proveniente praticamente da tutte le biblioteche italiane

Nella sua nuova sede la biblioteca dispone di un'aula di lettura dotata di due postazioni internet (destinate a diventare in breve tempo quattro).