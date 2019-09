Chagall e non solo. La Giornata Europea della Cultura Ebraica a Casale

CASALE - Grande successo per la Giornata Europea della Cultura Ebraica a Casale. Nella sera di sabato 14 settembre un centinaio di persone hanno atteso che le porte della comunità Ebraica in vicolo Salomone Olper si aprissero per le celebrazioni ufficiali. In Sala Carmi era esposto "Re David suona la Cetra" di Marc Chagall, opera gentilmente prestata da una collezione privata. Solo 24 ore per ammirare un capolavoro del pittore russo francese di famiglia ebraica il cui tratto si sposa perfettamente con il tema scelto dall'Ucei per la giornata “I sogni, una scala verso il cielo”

Domenica mattina piccola cerimonia nella Sinagoga per i 50 anni dal restauro. Per l'inaugurazione della Giornata si è riunito uno straordinario parterre di autorità civili, militari e religiose: Don Francesco Mancinelli in rappresentanza della Diocesi di Casale Monferrato, l'assessore Regionale Marco Gabusi, il Consigliere Regionale Domenico Ravetti, Il questore di Alessandria Michele Morelli, Andrea Giroldo, Delegato alla Cultura della Provincia di Asti, il vicecomandante dell'arma dei Carabinieri ci Casale Tenente Salvatore Puglisi, Il Commissario di Pubblica Sicurezza Guido Francia, il Comandante della locale Guardia di Finanza Luca Palazzini e in rappresentanza delle due città unite dalla comunità casalese il Sindaco di Casale Federico Riboldi, il sindaco di Moncalvo Christian Orecchia, e per il comune casalese anche l'Assessore alla Cultura Gigliola Fracchia e il consigliere Fabio Lavagno.

La giornata è proseguita nel Cortile delle Api, per un pomeriggio dedicato a il “Il sogno di una storia di famiglia", proiezione di fotografie inedite dal volume di Claudia De Benedetti dal titolo “Non fuorvierà, una storia di famiglia”. La stessa autrice insieme al suo editore Guido Guastalla ha commentato questa singolare galleria di antenati colorandoli di una serie di aneddoti, a volte divertenti a volte tragici.