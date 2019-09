Inaugurata 'Tappo 12' di Cecilia Prete

CASALE - Ottima partenza per la mostra di Cecilia Prete “Tappo 12”, inaugurata venerdì 13 settembre scorso all’Enoteca Regionale del Monferrato.

In mostra ci sono opere completamente realizzate in sughero con l’utilizzo di tappi di bottiglie di vino e spumanti, in omaggio alla location che ha ospitato l’evento, l’Enoteca, e all’inaugurazione della Festa del Vino del Monferrato Unesco.

Presenti al momento inaugurale il sindaco Federico Riboldi, l’onorevole Riccardo Molinari e diversi esponenti della giunta casalese.

«Ho colto volentieri l’invito a realizzare un intervento scenografico pensavo non solo ad abbellire lo spazio, quanto a creare un legame tra il vino, i produttori e i consumatori – commenta la Prete - idealmente i tappi di diversa forma e colore che compongono la scritta dell’insegna, rappresentano le varie aziende che operano sul territorio. I segnaposto colorati con il vino, utilizzato come un acquerello, invece, raffigurano i vitigni autoctoni piemontesi. Il titolo “Tappo 12” è dunque un gioco di parole che sottolinea la relazione tra la materia prima, il numero dei vitigni e il numero dei posti a sedere alla tavola delle degustazioni».

La mostra sarà visitabile fino a domenica 3 ottobre. Per info e prenotazioni: enotecamonf@gmail.comoppure chiamare il 348.0435097