Casa del Consumatore: consulenze su utenze telefoniche, gas ed energia elettrica

Per tutto il mese di giugno la sede della Casa del Consumatore di Casale Monferrato, associazione di difesa dei consumatori, ha attivato un servizio gratuito di consulenza in merito alle problematiche inerenti le forniture di energia elettrica e gas oltre alle utenze telefoniche.

“Il venerdì e per tutto il mese di giugno - comunicano dalla Casa del Consumatore- presso la sede dell’associazione sarà disponibile un consulente che affronterà assieme agli utenti le più diffuse problematiche quali: l’attivazione di contratti e servizi non richiesti, recesso da contratti, doppia fatturazione, addebiti anomali in bolletta, fatturazione di conguaglio e tante altre anomalie che i consumatori si trovano a dover affrontare, purtroppo, troppo spesso”.

L’iniziativa fa parte del programma di informazione ed assistenza della Casa del Consumatore che, ogni mese, dedicherà un giorno della settimana per promuovere un incontro con gli esperti delle varie materie consumeristiche al fine di rispondere ai quesiti della cittadinanza.

Gli utenti potranno rivolgersi allo sportello della Casa del Consumatore di Casale Monferrato in piazza Cesare Battisti 22 il venerdì secondo il seguente orario : dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.