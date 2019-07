Pip 5: aggiudicato il cantiere per la raccolta delle acque bianche

CASALE MONFERRATO - Il Comune informa che sono stati aggiudicati i lavori relativi alle opere di raccolta delle acque bianche stradali del Pip 5 (Piano Insediamenti Produttivi), l'area compresa tra la linea ferroviaria Casale-Valenza, il torrente Gattola, il canale Lanza e la bretella Anas.

Se ne occuperà la ditta Imarisio Cugini di Vialarda. L'ammontare dei lavori è di circa 80mila euro, cifra raggiunta grazie ai ribassi d’asta ottenuti durante l’affidamento degli interventi nel lotto 1 del Programma Territoriale Integrato Opere di urbanizzazione Pip 5, che avevano ottenuto dalla Regione Piemonte un finanziamento complessivo di € 1.565.000,00 erogati.

La stessa Regione Piemonte, negli anni, aveva concesso già l’utilizzo dei ribassi d’asta per altri interventi, fino al via libera per la realizzazione di quest’ultimo progetto denominato "Pip 5 – Lotto di intervento n° 1 – Esecuzione viabilità, acquedotto, fognatura acque bianche e nere – Opere per la raccolta delle acque bianche stradali".