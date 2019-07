All'EPTA l'Industial Excellence Award

BELLUNO - Il Gruppo EPTA, multinazionale specializzata nella refrigerazione commerciale per la distribuzione organizzata, di cui dal 2013 fa parte la monferrina IARP (per il settore Food & Beverage), ha conseguito un importante riconoscimento all'Industial Excellence Award. Una giuria composta da docenti della SDA Bocconi School of Management ha premiato le numerose iniziative messe in campo dalla Business Unit di Limana, in Provincia di Belluno.