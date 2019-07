In commissione il regolamento di polizia urbana

CASALE - Linea dura per dissuadere i comportamenti incivili e contrari alla legge. E’ l’impostazione che l’amministrazione di Federico Riboldi ha voluto dare al nuovo regolamento di polizia urbana esaminato lunedì in commissione. All’incontro è intervenuto lo stesso sindaco, da sempre sensibile a tematiche di questo genere, sin da quando deteneva la delega alla sicurezza urbana ed alla polizia locale ai tempi dell’amministrazione di Giorgio Demezzi. sensibilità così accentuata che anche ora, come primo cittadino, ha mantenuto personalmente queste due deleghe.