Nocciola: 2019 in calo ma prospettive rassicuranti

GABIANO - Si è tenuta nel fine settimana alla Piagera di Gabiano la diciassettesima edizione della Fiera Mercato della Nocciola Piemonte. L'evento, organizzato in collaborazione con Coldiretti Alessandria, ha ospitato il convegno "Annata coricola 2019, cosa dobbiamo aspettarci" i cui lavori sono stati aperti dal sindaco Domenico Priora.

Vi hanno preso parte il presidente della Cooperativa “Monferrato Frutta” Giovanni Brusasca e, per la parte tecnica, il responsabile corilicolo di Coldiretti Alessandria Alberto Pansecchi che ha fatto il punto sull’annata in corso sottolineando come «la cascola, che è da sempre una costante della coltivazione del noccioleto quest’anno abbia raggiunto percentuali davvero preoccupanti. Tutto questo viene sommato all’apprensione destata dalla cimice asiatica che sembra aver individuato nel nostro areale, un luogo ottimale per svilupparsi e che sta manifestando la propria presenza, in misura difforme ma consistente un po’ ovunque».

Così Mauro Bianco, presidente Coldiretti Alessandria: «Il 2019 può essere catalogato come un anno difficile con una riduzione quantitativa rispetto al 2018 e una qualità complessiva da verificare una volta raccolto e stoccato il prodotto. La colpa? Condizioni climatiche, cimice asiatica e cascola. E’ molto difficile in questo momento stimare in modo preciso il quantitativo di nocciole che verranno raccolte. L’auspicio è di rimanere sulle quantità conferite nell’ultima stagione, contando anche sul numero di noccioleti che, terminata la fase di allevamento, stanno entrando in produzione. E grazie ai contratti di filiera, in particolare quello con l’industria dolciaria Novi siamo in grado di offrire nuovi sbocchi economici ai nostri produttori, un progetto che guarda alla qualità e alla valorizzazione di un prodotto di eccellenza piemontese, oltre ad essere un esempio di trasparenza ed eticità».

Nella coltivazione, «fondamentale è la qualità che deve essere mantenuta ad un livello molto alto per continuare a produrre una nocciola di alto pregio» ha sottolineato il Direttore Coldiretti Alessandria Roberto Rampazzo che, presente all’iniziativa, ha ribadito come «le prospettive del settore corilicolo, valutate in un arco di 20 anni, sono rassicuranti: le industrie dolciarie che ritirano il 95% del prodotto, manterranno nel tempo la domanda e la trattativa sulla remunerazione sarà garantita attraverso la Cooperativa “Monferrato Frutta” garantendo trasparenza dei prezzi, assistenza agli associati, concorsi a premi sulla qualità e pagamenti tempestivi».

Durante la due giorni di eventi anche il concorso “Il gusto della nocciola”. Ha vinto Luigi Quaranta di Baldissero Torinese, secondo Giovanni Brusasca di Gabiano e terzo Fabio Meda di Lu.