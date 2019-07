Le Muse: due concerti nel weekend casalese

CASALE MONFERRATO - Questo fine settimana a Casale sono in programma ben due appuntamenti musicali sotto la regia dell'Accademia Le Muse.

Sabato 27 luglio alle ore 21,30 sul Lungo Po, all'interno del palinsesto di Energica on the River ci sarà il concerto di Laura Perilli 4et "Ukulele Fairy Tales", di fatto uno spin-off del Monfrà Jazz Fest.

Domenica 28 luglio alle 19,30 al Coco Cafè di piazza Castello per "Coco Live" (ultimo appuntamento della rassegna) esibizione dei Why Factor.

Laura Perilli 4et (Laura Perilli, voce e ukulele - Andrea Rogato, tastiere, Gigi Andreone, basso, Alessandro Casè, batteria).

Laura Perilli è una cantante dalla voce raffinata e persuasiva, particolarmente adatta sia al repertorio degli "standard" del jazz americani che alla bossanova brasiliana. I suoi riferimenti: Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan e parlando di artiste contemporanee Dee Dee Bridgewater, Diana Krall, l'italiana Rossana Casale, Roberta Gambarini e Ada Montellanico. Nel 2006 è stata selezionata come voce del Berklee Award Group Award per l'edizione 2006-2007 di Umbria Jazz Winter.

Attiva soprattutto nel circuito jazz laziale e lombardo, collabora con Alessandro Fraternali, Alessandro Tomei, Paride Furzi, Matteo Camera, Tazio Forte, Martino Vercesi, Gabriele Pelli, Marcello Testa, Marcello Turcato, Tito Mangialajo Ranzer, Gigi Andreone, Renato Tassiello, Andrea Rogato (con questi ultimi per la “Orange Blues Band”). Grazie alle collaborazioni con il chitarrista Peter Autschbach ha anche pubblicato un cd nel 2009 (Summer Breeze).

Il concerto presenterà il suo ultimo progetto discografico Ukulele/Voce di classici jazz/blue.

Why Factor (Eric Zanoni, chitarra e voce, Matteo Foresto, batteria e percussioni, Giulia Aneli, voce).

Trio acustico con sonorità soul, blues e pop per un'atmosfera rilassante e suggestiva.

La band composta da una giovane cantante dalla voce dolce e avvolgente e due musicisti professionisti, con molti anni di esperienza nel mondo della musica. Arrangiamenti accattivanti, suoni armonici e sonorità ricercate per un repertorio che omaggia i grandi nomi della musica nazionale e internazionale come Michael Jackson, Bruno Mars, Mama Afrika, Sérgio Mendes, The Beatles, Stevie Wonder, AC DC, Battisti, Capossela e Pino Daniele.

Durante la serata i potranno gustare un menù rigorosamente monferrino con le merende sinoire e cenare con le proposte dello chef.