Tutto facile per le capoliste

SALE - Uno spavento iniziale, poi la gestione tranquilla della gara: la Novese parte male concedendo troppo al San Giuliano Nuovo che va vicino al vantaggio con un tiro di Lugano che colpisce la traversa. Alla prima occasione, però, a passare sono i biancocelesti con Russo che solo davanti al portiere appoggia rasoterra in rete; a fine tempo arriva anche il raddoppio di Motta bravo a scattare su una verticalizzazione di Meta e a mettere in rete piegando le mani a Cannone. La ripresa si apre con la consueta e prevedibile girandola di cambi, e Olivieri pareggia il conto dei legni con una botta da fuori area. Anche i padroni di casa vanno vicini al gol della bandiera con un tiro di Gramaglia da fuori area appena sopra la traversa, ma il punteggio non cambia più.

Bene anche la Luese che espugna il campo del Calliano terzo in classifica con un 2-1 d'autorità grazie alle reti di Megna ed Arfuso e si aggiunge al terzetto - che probabilmente comporrà uno dei triangolari del prossimo turno - la Junior Pontestura che spegne già nel primo tempo le speranze del Monferrato rientrando negli spogliatoi avanti 2-0. Al quarto d'ora infatti Casone si procura e trasforma un rigore e tre minuti dopo Di Martino è puntuale sul secondo palo per appoggiare in rete il raddoppio. Ad inizio ripresa un calo di concentrazione dei padroni di casa porta alla rete di Vescovi che rimette tutto in gioco ma ci pensa Ormelese con una prodezza a negargli la doppietta poco dopo permettendo ai suoi di riprendere in mano il pallino del gioco fino a fine gara.