Un totem per orientarsi al cimitero

CASALE - Amc, Azienda Multiservizi Casalese, ha progettato e realizzato un innovativo totem interattivo capace di effettuare una rapida ricerca tra gli oltre 17800 nominativi dei defunti ospitati dal cimitero di Casale Monferrato e fornire in pochi istanti una mappa con indicazioni sul percorso più rapido per arrivare dalla persona cercata. Sono più di 60 i percorsi mappati in grado di agevolare i visitatori.

«Un progetto ambizioso, che ha richiesto un lavoro di studio e ricerca imponente. Permetterà di raccontare, tramite un supporto elettronico, la storia della città, delle persone che l’hanno nei secoli popolata e che sono sepolte nei nostri cimiteri. Lo troviamo uno strumento utile e al passo con i tempi. Per questo ringraziamo il direttore e i dipendenti per il lavoro svolto», hanno voluto sottolineare il sindaco Federico Riboldi e il presidente di Amc Fabrizio Amatelli.

Il nuovo totem misura 40 pollici, è ad alta luminosità e costruito in materiale anti vandalico. È dotato inoltre di un sistema di ventilazione in grado di garantirne il funzionamento in qualunque situazione climatica. il sistema touch screen infine, consente una fruibilità semplice e immediata. Il totem si trova all’ingresso del cimitero di Casale Monferrato, ma fornisce indicazioni anche sui nomi dei defunti ospitati nei cimiteri di Casale Popolo, San Germano, Rolasco, Roncaglia Santa Maria del Tempio e Terranova. Il servizio si arricchisce anche di un aspetto culturale, perché il sistema fornisce indicazioni su come raggiungere 42 monumenti funebri di interesse storico e artistico, con informazioni a supporto.

Il progetto sarà presentato martedì 22 ottobre alle ore 10 al cimitero di Casale (via Negri).