Boys senza freni, controsorpasso alla Tiger

ALESSANDRIA - In Terza Categoria nel girone alessandrino altra vittoria per i Boys Calcio che in trasferta a Lobbi passano 6-0 grazie alle marcature di Bianchi, Di Gregorio, Delfino, Bavastro e doppietta di Vaccarello; l'Audax Orione vince 4-2 sull’Aurora Pontecurone con le reti firmate Imbre, Zaccaria, Viratso e Zamaqu e il Lerma supera 2-0 il San Giuliano Vecchio (a segno Zito e Scatilazzo). Il Predosa tra le mura amiche non va oltre lo 0-0 con la Valmilana; la Vignolese vince di misura 1-0 sul Sardigliano e le Pizzerie Riunite trovano il successo 3-0 sullo Stazzano grazie alle firme di Merolli e doppietta del capitano Giulio Giordano.

Nell'anticipo di ieri sera tra Garbagna e Tiger Novi ottengono il successo gli ospiti 1-0 grazie al gol di Merlano; prima della partita, un momento di grande commozione quando è stato dedicato il campo sportivo comunale alla memoria dello storico presidente garbagnolo Ivo Torre.

Nel girone astigiano pareggia il Bergamasco che sul campo del Mombercelli viene fermato sull'1-1 nonostante il gol di Petrucci, successo invece per l'Europa Bevingros che batte 2-1 lo Sporting 2015 grazie alla rete nel recupero di Touati. Il Mirabello crolla con l'Athletic Asti 5-4 e il Castelletto perde 3-2 allo scadere con il Castelnuovo. Il Bistagno Valle Bormida vince 1-0 in trasferta contro lo SCA Asti grazie alla sigla di Foglino e l'Ozzano Ronzonese ottiene altri tre punti superando 4-2 lo Sport Italy con i sigilli di De Lozzo, Rossi e la doppietta di Leuzzi.