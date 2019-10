Giovedì in consiglio si parla di slot machine

CASALE - Si riunirà giovedì alle ore 21 il Consiglio Comunale di Casale. All'ordine del giorno ci sono diversi punti: gli indirizzi in materia di personale delle società in house del Comune nel triennio 2019 - 2021; la variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021; la Centrale Unica di Committenza (con approvazione nuovo schema di convenzione); l'ordine del giorno presentato dai consiglieri di Ritrovare Casale Demezzi, Abbate e Pasco in merito alla concessione di agevolazioni agli esercizi che non hanno macchine slot machine; la mozione dei consiglieri di Fratelli d'Italia Botteon, Farotto, Mantovan e Mellina in merito a iniziative a favore dei minori dati in affido per scongiurare illeciti di diversa natura; L' interrogazione del consigliere Fabio Lavagno 1977 in merito a progetto di riqualificazione sociale e culturale di Borgo Ala.