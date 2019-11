Pioggia: nel Casalese tutto ok, ma il mercato è deserto

CASALE - In città e nel circondario il maltempo non sta provocando grossi disagi come nella parte più a Sud della Provincia ma, nonostante questo, le piogge insistenti sul territorio qualche modifica all'ordinaria vita dei casalesi l'hanno provocata. Tra pozzanghere grandi e piccole sono pochi gli ambulanti che oggi hanno deciso di partecipare al mercato bisettimanale di piazza Castello. Ancora meno i clienti che hanno voluto sfidare le intemperie, come testimonia la foto inviataci da un lettore.