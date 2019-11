Caffè Letterario, sabato Stefania Santolli

CASALE - Il ciclo del Caffè Letterario alla Biblioteca Civica Giovanni Canna di Casale riprende sabato alle 10 con un’autrice monferrina, Stefania Santolli, che presenterà il suo secondo romanzo: L’ultima Stanza (Gallo, 2019).

La rassegna, curata da Paola Casulli e da Roberto Botta, continuerà a dicembre: protagonista Ilaria Leccardi, una giovane editrice alessandrina che parlerà del suo mestiere e della sua passione per la lettura che l’ha convinta a dedicare il suo impegno ai “libri degli altri”.

Stefania Santolli, laureata in Dietistica con Master sui Disturbi del comportamento alimentare in età evolutiva, dopo essere stata Docente di Scienze Tecniche Dietetiche - Università del Piemonte Orientale - per più di dieci anni, attualmente è in servizio come dietista al Dipartimento di Prevenzione – Asl Al – Casale Monferrato dove si occupa di dietetica preventiva, counseling nutrizionale, formazione. Io suo esordio letterario è la pubblicazione del romanzo Rewind edito nel 2010 e scritto per far luce sul diabete giovanile. Il suo secondo romanzo, L’ultima stanza, invece, è un viaggio nel desiderio di vendetta, il piacere di farsi giustizia da soli e restituire ai nostri carnefici tutto il male inferto, senza sconti. Un libro che parla del lato oscuro di ognuno di noi che, se lasciato a briglie sciolte, può condurci negli abissi dell’esistenza.