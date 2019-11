Moncalvo: crolla il muraglione in via XXV Aprile

MONCALVO (At) - Oggi, nel tardo pomeriggio, in via XXV Aprile a Moncalvo, in prossimità del tunnel verso Casale, è crollata una cospicua sezione di muraglione. La zona, già teatro di un episodio analogo (seppur di minore entità) quest'estate, è stata interdetta al traffico veicolare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.