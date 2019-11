C'è un ippopotamo che vola di fianco alla Cattedrale

CASALE - C'è un ippopotamo che vola vicino al Duomo. Non sono passate che poche ore dalla comparsa di un murales all'angolo di una palazzina tra via Liutprando e via Volpi, proprio di fianco alla Cattedrale di Casale. Raffigurato sul graffito, che si sviluppa in altezza, un ippopotamo che vola, appeso a un pallone aerostatico, oltre un ostacolo. Un'immagine certamente evocativa e simbolica, un bel lavoro indubbiamente, frutto verosimilmente della mano di un professionista.

La comparsa del mammifero volante ha incuriosito molti casalesi, sui social per ora sono pressoché unanimi i commenti positivi. In merito abbiamo interpellato la responsabile dei beni artistici diocesani Raffaella Rolfo: «Non voglio entrare nel merito delle scelte dei privati ma non mi sembra che il disegno possa andare d'accordo con il contesto, di fronte a una cattedrale medioevale (adesso sottoposta al restauro della facciata). Stride un po'. Però si tratta di una questione di competenza del Comune, se sia o meno ammessa dal piano regolatore».