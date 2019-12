Fumo da un appartamento in via d'Azeglio

CASALE - Ore 15.20 Cestello dei Vigili del fuoco in azione ora a Casale in via d'Azeglio. Esce fumo da un appartamento. Sul posto anche Carabinieri e Croce Rossa. I Pompieri sono entrati nell'edificio passando dal terzo piano con i respiratori.

Alle 15.35 il fumo che fuoriesce dal palazzo è diminuito. I Vigili del Fuoco sono ancora dentro.

Alle 15.40 una signora in barella ma cosciente è stata portata via dall'edificio.

Alle 15.45 la situazione sembra normalizzarsi. Non c'è più fumo. Le operazioni dei Vigili del Fuoco si fanno meno febbrili.

Ore 16. Inizia a delinearsi meglio la dinamica. L'incendio si sarebbe generato per un probabile corto circuito mentre nell'appartamento era presente solo un cagnolino. A dare l'allarme sarebbero stati i vicini. La padrona di casa dovrebbe aver accusato un piccolo malore nel vedere il fumo fuoriuscire dalla propria abitazione. Anche il cane di piccola taglia è ora in salvo grazie all'ossigeno somministratogli dai sanitari. In questi minuti lo stanno trasportando alla più vicina clinica veterinaria.