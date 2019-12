Al via dopo l'Epifania i lavori sulla strada per Vialarda

CASALE - Inizieranno dopo l’Epifania i lavori per risolvere le problematiche causate dalla frana di Vialarda. «Era nostra intenzione entro sei mesi dall’insediamento contribuire a risolvere questo grande problema. Grazie alla Provincia che con grande sforzo ha accantonato i 190.000 euro necessari ad un intervento definitivo senza attendere l’intervento degli enti superiori che ci avrebbe fatto perdere altri mesi preziosi» ha spiegato il Sindaco Riboldi, VicePresidente della Provincia di Alessandria

«La situazione sulla Sp7 (Vialarda) non era più tollerabile e non poteva più essere prorogata in attesa dei fondi regionali per un intervento strutturale - dice il Presidente della Provincia Gianfranco Baldi - per questo motivo come Provincia di Alessandria interverremo direttamente, e a gennaio inizieranno i lavori per risolvere la frana e permettere alla cittadinanza di viaggiare in sicurezza».

Una problematica che era nata circa quattro anni fa e necessitava di un intervento molto atteso dai cittadini.