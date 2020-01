Per l'arresto del rapinatore importanti le telecamere. Riboldi ne annuncia altre

CASALE - Il sindaco Federico Riboldi interviene sull'arresto del rapinatore seriale, autore di tre diversi episodi criminosi martedì scorso a Casale.

Nel complimentarsi con le forze dell'ordine, il primo cittadino ha annunciato l'installazione di nuove telecamere di sorveglianza e un miglioramento dei punti luce in città.

«Ringrazio l’Arma dei Carabinieri per il lavoro svolto, ottimale dal punto di vista dell’efficacia e della rapidità. Saremo sempre accanto alle Forze dell’Ordine, secondo le prerogative che spettano ad un’Amministrazione Comunale. Riprenderemo il lavoro interrotto di posizionamento delle telecamere, che in questo caso sono state importantissime, miglioreremo i punti luce con le nuove tecnologie, daremo via al controllo del vicinato per avere un territorio più sicuro e sereno».

E sull’importanza di un sistema di videosorveglianza funzionale, si è soffermato anche il Colonnello Michele Lorusso. «Si può trarre un’importante lezione da questo episodio – ha detto l’alto ufficiale dell’Arma – in questo caso le telecamere del Comune di Casale Monferrato, che sono presenti numerose e funzionanti, nella fase embrionale dell’indagine hanno dato un contributo di notevole importanza per l’individuazione del sospettato».