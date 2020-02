Genius Loci in Monferrato: domenica a Rosignano

ROSIGNANO - Domenica 23 febbraio a Rosignano Monferrato c'è il primo dei quattro appuntamenti gratuiti di “Genius Loci – Pomeriggi nei borghi monferrini”, rassegna che propone visite guidate nei paesi monferrini coinvolgendo luoghi e personaggi, soggetti e interpreti delle diverse storie e identità.

L’iniziativa, giunta alla IX edizione, è promossa dall’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, in collaborazione con i comuni monferrini e con l’Associazione Casalese Arte e Storia.

Il ritrovo è previsto alle ore 15 (si svolgerà anche in caso di pioggia), presso la chiesa parrocchiale dedicata a San Vittore Martire, sita in via Bonelli 1 (parcheggio nella vicina piazza Enaco Faletti). La chiesa, riconoscibile per la bicromatica facciata che vede l’alternanza di fasce orizzontali in cotto e in Pietra da Cantoni, si staglia al centro del bel borgo monferrino.

Ad accogliere i visitatori vi saranno il sindaco Cesare Chiesa e il presidente della Fondazione Ecomuseo della Pietra da Cantoni, Corrado Calvo. Nel percorso di visita, guidato da Anna Maria Bruno, si farà tappa presso il Palazzo Municipale, già residenza borghese dalle volte decorate, dove sarà possibile visionare un’opera “incompiuta” del grande pittore divisionista Angelo Morbelli e le “antiche leggi di Rosignano”, ovvero gli Statuti il cui nucleo principale risale al 1306.

A seguire, verrà visitata la micro bottega del liutaio Arnaldo Morano (1911-2007), uno dei più importanti protagonisti della liuteria italiana e mondiale, ricostruita presso il Teatro Municipale Ideal del paese, dove sono conservati materiali e attrezzi di primo Novecento, messi a disposizione dagli eredi.

A descrivere il procedimento di realizzazione di un violino, sarà presente Paolo Volpi, per oltre un decennio a bottega del maestro Morano, e oggi componente dell’Associazione “AmbientArti in Europa e nel mondo”, presieduta da Angela Tudisco la quale, a fianco dell’amministrazione comunale, si è attivata per la realizzazione di questo particolare ambiente che documenta un raro mestiere artigiano di grande maestria.

Lungo la panoramica passeggiata del borgo si potranno, poi, apprezzare i pannelli con le immagini che riproducono opere del Morbelli.

Il pomeriggio rosignanese, curato dall’amministrazione comunale e dalla proloco, proseguirà alle ore 17 presso l’info point del paese, con la presentazione libraria “Le vecchie osterie” di Renzo Rolando, intervallata da intermezzi musicali che rievocano canti e brani da osteria.