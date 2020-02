Dentro la redazione: l'anteprima delle notizie

Dedichiamo il primo piano al mondo del commercio: arriva lo sconto per chi riapre nei piccoli centri, le agevolazioni sono sicuramente importanti ma ancora non è sufficiente. Come potrebbe diventare Alessandria? Lo abbiamo chiesto all'architetto Boidi, che propone una visione futuristica in chiave ironica.

Sul fronte della politica novità importanti arrivano da Valenza, mentre per quanto riguarda la logistica più porti in Liguria potrebbero garantire benefici anche per il nostro territorio. Questo e molto altro su Il Piccolo di venerdì 21 febbraio.