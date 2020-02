Chiusura scuole: le indicazioni dell'Ufficio Scolastico

Il nuovo dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale Pierangela Dagna, spiega la circolare del ministero che impone la chiusura delle scuole fino al 1° marzo: “Si tratta di una chiusura, non di una sospensione. Le assenze non dovranno essere recuperate”. In corso un tavolo tecnico permanente per valutare eventuali misure di sicurezza al rientro.