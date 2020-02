Studente del Balbo premiato al 'Certamen Augusteum Taurinense'

CASALE MONFERRATO – La Sala d'onore del Castello del Valentino a Torino ha accolto uno studente casalese e la sua professoressa di Greco, Adriana Canepa. Valerio Pagliano della IIIB del Liceo Classico Balbo, una delle poche scuole non torinesi ad aver partecipato e vinto, è tra i premiati della IX edizione del Certamen Augusteum Taurinense nella sezione di traduzione dal greco. Dopo un Colloquium straordinario sul tema 'Cives. Cittadini. Cittadinanza', in cui sono intervenuti i professori Roda (parlando della cittadinanza nel mondo antico), Zagrebelsky (analizzando il rapporto tra cittadinanza formale-giuridica e sostanziale), Cassella (intervenendo sulla figura del cittadino in Europa), Azzario Chiesa (trattando dei diritti umani e della cittadinanza globale), è seguita la premiazione dei vincitori delle sezioni di Civiltà, Greco e Latino.

Lo studente del Balbo è risultato quarto nella classifica del Greco, ricevendo la menzione speciale e i complimenti da parte della Commissione. Alla fine della cerimonia, Valerio ha manifestato la sua soddisfazione ed emozione nell'essere premiato e nell'aver partecipato a un evento di così grande prestigio.