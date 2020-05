Rapina impropria di due set da giardino: coppia di pavesi denunciata

TICINETO - Al termine di approfondite indagini, avviate dopo la denuncia presentata da un commerciante del monferrino, i Carabinieri della Stazione di Ticineto hanno denunciato in stato di libertà, per rapina impropria in concorso,una 34enne ed un 40enne della provincia di Pavia, entrambi con precedenti di polizia.

La rapina si sarebbe consumata all’inizio del mese di maggio, dopo che il titolare della ditta monferrina aveva messo in vendita sul suo profilo Facebook due set da giardino per il valore di circa 800 euro. Il commerciante è stato contattato dalla donna che aveva ordinato i due set chiedendo che venissero consegnati presso la propria abitazione di Gambolò.

Come da accordi, il commerciante si è recato presso l’indirizzo segnalato, dove ad attenderlo c’era la 34enne. La merce è stata scaricata all’interno della proprietà; subito dopo sono arrivate una decina di persone tra uomini, donne e bambini che hanno iniziato ad aprire i pacchi e a sedersi sui divani.

Ultimata l’attività di scarico dei set da giardino, il commerciante è stato invitato all’interno di una stanza di fronte all’abitazione principale per essere pagato. Appena entrato, la 34enne si è fatta accompagnare da 5 donne che chiudevano la porta. Nel frattempo, nella stanza si è presentato anche il 40enne. Ad un certo punto, sia l’uomo che la donna hanno impugnato dei grossi coltelli minacciando il commerciante e intimandogli di andare via, dicendogli che non l’avrebbero pagato. Il commerciante, viste le pesanti minacce, si è visto costretto a lasciare l’abitazione senza essere pagato.

Dagli accertamenti effettuati si è risaliti all’identità dei due principali autori della rapina, che sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.