A Casale torna il Cinema sotto le Stelle, due film a settimana

CASALE - Esco – EState e COrte si arricchisce di un appuntamento che a Casale mancava da anni: il Cinema sotto le stelle. Quattordici appuntamenti con le più importanti pellicole del momento nel cortile di Palazzo Langosco, sede della Biblioteca Civica.

«Dopo oltre quindici anni – hanno ricordato il vicesindaco Emanuele Capra e l’assessore Gigliola Fracchia – ritorna in città un appuntamento che ha sempre trovato l’apprezzamento della città e del territorio. Dopo un periodo di chiusura forzata nelle case, ci è sembrato giusto, e doveroso, proporre di nuovo il Cinema sotto le stelle; un appuntamento per ritrovarsi insieme, anche se nel rispetto delle distanze previste dalle Linee guida, e condividere le emozioni che solo il cinema sa dare. Il tutto a prezzi decisamente contenuti».

Da sabato 11 luglio a domenica 23 agosto, tutti i fine settimana saranno proiettati dalle ore 21.30 i film che hanno raccolto il maggior numero di premi e incassi nelle settimane che hanno preceduto il lockdown. Una ricca rassegna proposta in collaborazione con l’associazione culturale Zampanò.

Entrando dall’ex convento di Santa Croce (sede del Museo Civico in via Cavour, 5), duecento persone potranno assistere alla proiezione pagando un biglietto unico di 4.50 euro. Per l’occasione il cortile di Palazzo Langosco è stato “tirato a lucido” e per le serate sarà effettuato il trattamento antizanzare.

Si partirà con Piccole donne, il film diretto da Greta Gerwig vincitore di un premio Oscar e capace di raccogliere oltre 200 milioni di dollari di incassi nel mondo. Domenica 12 luglio, invece, sarà la volta di Dolittle, pellicola di Stephen Gaghan, con Robert Downey Jr., basato sui celebri romanzi inglesi di Hugh Lofting.

«L’estate 2020 di Casale Monferrato – ha sottolineato il sindaco Federico Riboldi – dovrà essere ricordata come la stagione della ripartenza: con Esco stiamo proponendo, e continueremo a farlo, una serie di appuntamenti per tutte le fasce d’età e per tutti i gusti. La città deve tornare a essere viva e vissuta. Noi ci stiamo impegnando a fondo affinché questo diventi la normalità».

Il cartellone completo prevede i seguenti titoli:

Sabato 11 luglio Piccole donne – di Greta Gerwig con Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern, Timothée Chalamet, Meryl Streep.

Domenica 12 luglio Dolittle – di Stephen Gaghan con Robert Downey Jr., Harry Collett, Antonio Banderas.

Sabato 18 luglio Odio l’estate – di Massimo Venier con Aldo, Giovanni e Giacomo.

Domenica 19 luglio Hammamet – di Gianni Amelio con Pierfrancesco Favino.

Sabato 25 luglio Joker – di Todd Phillips con Joaquin Phoenix, Robert De Niro.

Domenica 26 luglio Dolcissime – di Francesco Ghiaccio con Giulia Barbuto, Alice Manfredi, Margherita De Francisco, Giulia Fiorellino, Licia Navarrini.

Sabato 1° agosto Tutto il mio folle amore – di Gabriele Salvatores con Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono.

Domenica 2 agosto Pets 2 – Film di animazione diretto da Chris Renaud.

Sabato 8 agosto Figli – di Giuseppe Bonito con Valerio Mastandrea, Paola Cortellesi.

Domenica 9 agosto Parasite – di Bong Joon-ho vincitore di 4 premi Oscar e un Golden Globe.

Sabato 15 agosto L’ufficiale e la spia – di Roman Polanski con Jean Dujardin.

Domenica 16 agosto Un giorno di pioggia a New York – di Woody Allen con Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Rebecca Hall.

Sabato 22 agosto C’era una volta a… Hollywood – di Quentin Tarantino con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt.

Domenica 23 agosto La dea fortuna – di Ferzan Özpetek con Edoardo Leo, Stefano Accorsi, Jasmine Trinca, Serra Yilmaz, Barbara Alberti.