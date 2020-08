La Giunta casalese ha impegnato altri 184mila euro per le asfaltature

CASALE MONFERRATO - Proseguono i lavori di riasfaltatura delle vie cittadine. Giovedì scorso, nella seduta di Giunta, l'amministrazione ha impegnato 184mila euro per rifare il manto stradale di corso Trento, via Trieste, un tratto di corso Indipendenza (quello da via Parodi a piazzale Pia), strada Cavalcavia, la parte finale di via Lanza (da via dei Grani a piazza XXV Aprile) e della rotatoria del cimitero cattolico urbano.

«Terminati i primi interventi – ha spiegato il vicesindaco, con delega ai Lavori Pubblici, Emanuele Capra – siamo pronti a dare il via a una seconda serie di lavori su alcune delle strade che negli ultimi anni sono state completamente dimenticate. Come promesso vogliamo intervenire con determinazione affinché Casale Monferrato torni a essere una città vivibile e accogliente».

«Oltre mezzo milione di euro – ha voluto ricordare il sindaco Federico Riboldi – è questo il nostro impegno per la riasfaltature delle strade cittadine. Un impegno che abbiamo preso verso i cittadini di Casale Monferrato e le tante persone che quotidianamente vengono in città per lavoro, studio, turismo, svago o shopping. Per ripartire, come territorio, è fondamentale investire, partendo dalla fondamentale manutenzione dell’esistente».

I lavori, terminato l’iter amministrativo per l’affidamento, dovrebbero avviarsi entro fine settembre.