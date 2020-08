Esco - A Casale da giovedì a lunedì altri 5 giorni di eventi

CASALE - Il forte temporale di sabato e le previsioni meteo per la serata di domenica hanno portato al rinvio delle iniziative di Esco – EState a COrte: il concerto dei B.Tree Featuring è stato spostato al 7 agosto, mentre lo spettacolo del Teatro della Nebbia, andrà in scena venerdì 21. Si ricorda che questi due eventi si svolgeranno nel Cortile del Castello del Monferrato dalle ore 21.30 e saranno a ingresso gratuito. Sono stati rinviati a data da destinarsi, invece, i due spettacoli di Cinema sotto le stelle.

Nel frattempo tutto è già pronto per riprendere con teatro, musica, cultura, visite guidate, mostre e un particolare evento per la notte di San Lorenzo.

Saranno ben cinque i giorni di appuntamenti che accompagneranno i casalesi, e non solo, da giovedì 6 a lunedì 10 agosto, iniziando proprio alle ore 19 di giovedì, quando, nella Manica Lunga del Castello del Monferrato, si aprirà la mostra Maurizio Roasio – Materia e ragione, curata da Anselmo Villata e nata da un progetto dell’Inac (Istituto Nazionale d’Arte Contemporanea).

È la prima volta che Maurizio Roasio espone le sue opere nella città di Casale Monferrato, dopo oltre un cinquantennio di attività artistica ed espositiva che l’ha visto tra i protagonisti del nostro tempo con mostre personali e la partecipazione a mostre collettive di alto livello.

La mostra sarà visitabile, a ingresso gratuito, fino al 6 settembre sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

Venerdì 7, come accennato, si recupera il concerto dei B-Tree Featuring: Riccardo Marchese (batteria), Alberto Gandin (chitarra e voce) Luigi Andreone (basso), Andrea Scagliarini (armonica).

Sabato, doppio appuntamento alle ore 21.30: nel cortile di Palazzo Langosco sarà proiettato, per il ciclo di Cinema sotto le stelle, Figli di Giuseppe Bonito con Valerio Mastandrea, Paola Cortellesi (Ingresso, da Via Cavour, 5, euro 4,50), mentre nel cortile del Castello del Monferrato, a ingresso gratuito, concerto dei Not only swing, band composta da Federica Spinella (voce), Daniele Deambrogio (chitarre), Mauro Ghiani (percussioni), special guest Camilla Rolando (tromba).

La giornata di domenica si aprirà alla scoperta del patrimonio artistico cittadino con l’edizione speciale di Casale Città Aperta e la visita guidata organizzata dal Museo Civico: alle ore 16.30 si partirà dalla sede di Via Cavour, 5 per C'era una volta... Santa Maria di Piazza, storia dell'antica chiesa casalese e del chiostro che oggi ne ospita le sculture. Massimo 12 partecipanti, prenotazione 0142/444.309 - 249. Biglietto euro 3.50.

Gli appuntamenti serali, invece, saranno alle ore 21.30: per Cinema sotto le stelle sarà la volta di Parasite di Bong Joon (Ingresso euro 4,50), mentre al Castello andrà in scena lo spettacolo teatrale Spoon River tra Lee Master e De Andrè curato dal Teatro della Nebbia e con Francesco Cabiati (pianoforte e voce), Luigi Scala (voce) e Fabio Fazi (voce). Ingresso gratuito.

Da ieri, lunedì 3 agosto, si sono infine aperte le prenotazioni per Lontano da Itaca, l'interessante appuntamento che si terrà lunedì 10 agosto in occasione della Notte di San Lorenzo. Sugli spalti del Castello del Monferrato Paola Casulli, accompagnata da Manuele Barale (pianoforte), Giulio Merlo (violino) e Roberta Tribocco (flauto) dell'Istituto Soliva. I posti disponibili sono 50 e si potrà dare la propria adesione fino a venerdì 7 agosto telefonando ai numeri 0142 444271 / 0142 444273 o inviando una e-mail all'indirizzo manifestazioni@comune.casale-monferrato.al.it.

Ma gli appuntamenti di Esco non si fermano qui, perché gli eventi proseguiranno fino al 30 agosto.