Otto idee "in cerca di impresa" nel Casalese

Otto idee. Sono quelle selezionate e presentate oggi nel progetto "CasaleSì. Start-Up in Monferrato", promosso dall'agenzia formativa For.Al e dall'associazione Job Academy. La speranza dell'iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune, con il contributo della Camera di Commercio di Alessandria e la collaborazione di Confartigianato Alessandria, è che diventino altrettante realtà imprenditoriali attive sul territorio.

For.Al e Job Academy forniranno supporto e assistenza gratuita attraverso appositi corsi al via da settembre.

Turismo, informatica, artigianato, cinofilia, delivery e sostenibilità sono i campi d'azione dei potenziali imprenditori, tutti under 40. Presentano l'iniziativa il presidente di For.Al Alessandro Traverso e, per Job Academy, Miriam Manassero.