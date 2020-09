Domenica concerto per Cappa e Mantelli a Solonghello

SOLONGHELLO - Domenica alle 16 alla Locanda dell'Arte di Solonghello è in programma un concerto organizzato da Rosa Maria Cappa in ricordo del marito Mario Mantelli (architetto, insegnante, urbanista appassionato di Alessandria) e del fratello Giovanni Cappa (ex vicepresidente di Afeva, conosciutissimo a Casale e in Monferrato per il suo attivismo e per la determinazione con cui ha affrontato il mesotelioma), entrambi venuti a mancare durante il lockdown.

Il concerto, per usare le parole di Rosa Maria Cappa «sarà il manifesto di un messaggio che entrambi hanno lasciato: l'amore per il nostro paesaggio e per le nostre colline unito all'armonia della musica».

Il concerto "Manifesto della Musica - messaggi musicali tra le colline del Monferrato" vedrà esibirsi "Riflessi Viola", quintetto composto da Ula Uijona, Tessa Rippo, Mauro Righini, Giacomo Indemini (tutti alla viola) e Silvio Righini (violoncello). Suoneranno musiche di Bach, Verdi, Mozart e Mascagni.

La prenotazione è obbligatoria al numero 335 8012576.