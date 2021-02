Mombello: per l'8 marzo in mostra gli "Scatti di donna"

MOMBELLO - In occasione della festa della donna il Circolo Ancol di Mombello in collaborazione con il Mercatino e con l’Amministrazione Comunale ha voluto proporre una mostra fotografica virtuale sulla pagina Facebook del Circolo dedicata a tutte le donne, nei loro giorni di vita quotidiana. L'iniziativa si chiama "Scatto di donna" e ogni tipo di immagine è accettata: basta che abbia come soggetto una o più donne e susciti emozioni o ricordi particolari.

Le fotografie verranno anche esposte l'8 marzo nella vetrina del Circolo in Via Roma. Per aderire al progetto sarà necessario inviare il materiale all'email circolomombello@libero.it o consegnarlo direttamente alla sede.