I laboratori del liceo artistico Morbelli in memoria di Arturo Di Modica

CASALE - La didattica laboratoriale offerta agli alunni del liceo artistico Angelo Morbelli di Casale ha voluto rendere omaggio al maestro Arturo Di Modica, scultore di fama internazionale scomparso nella sua città natale, Vittoria (Ragusa), lo scorso 19 febbraio.

Di Modica è infatti salito alla ribalta per una delle opere più visitate di New York, il ‘Charging Bull’, più noto come il ‘Toro di Wall Street’: si tratta di un’imponente scultura in bronzo, dal peso di oltre tre tonnellate e dal costo di oltre 350.000 dollari, realizzata nel 1989 dall’artista con l’intento di lanciare un messaggio di forza e di speranza per il popolo americano, che ancora stava vivendo le terribili conseguenze del crack finanziario del 1987. Diventò quindi il simbolo del dinamismo economico-finanziario e una delle attrazioni turistiche più apprezzate dai visitatori.

«Le attività degli alunni sono state un sentito saluto, che va da una parte all'altra dell'Italia – spiega il professor Gennaro Belfiore, docente di Discipline plastiche e scultoree. – Approfondendo le tecniche della modellazione, della scultura e dell'installazione, con la preziosa collaborazione del restauratore e scultore Giovanni Saldì, gli studenti hanno avuto l’opportunità di scoprire l’estro di un grande artista, siciliano di nascita ma artisticamente cresciuto negli Stati Uniti»

La didattica, con gli interventi di Saldì, vuole trasferire ai ragazzi una conoscenza attenta e concreta, non meramente scolastica e libresca: così è possibile offrire agli studenti di oggi mezzi, strumenti e competenze che gli consentano di essere artisti consapevoli del domani, sperimentatori con la voglia di osare, proprio così come ha insegnato il maestro ArtuArtro Di Modica che l’istituto casalese ha voluto salutare e ringraziare per tutta la bellezza che ci ha lasciato.