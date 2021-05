Con Zona Gialla di Giovanni Saldì è l'arte a trasportare fuori dalla pandemia

CASALE - Dopo 'Zona Rossa' a gennaio, nella notte l'artista casalese Giovanni Saldì ha pubblicato sui social un secondo cortometraggio che, seguendo la narrazione, è 'Zona Gialla'. Un lavoro che ha richiesto diversi mesi, un viaggio nella notte tra musica e colori.

In scena 31 artisti delle discipline più disparate e anche un pupazzo, impegnato in un viaggio verso l'alba, la primavera e giorni in cui la pandemia sarà alle spalle.