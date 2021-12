In corso le selezioni per il corso da Oss

CASALE - In questi giorni presso la sede For.Al ‘Bartolomeo Baronino’ di Casale si stanno svolgendo le selezioni del nuovo corso Oss (Operatore socio sanitario), riconosciuto dalla Regione Piemonte, gratuito, finanziato da Etjca SpA, utilizzando il Fondo Formazione Forma.Temp e in collaborazione con nove cooperative e strutture del territorio che hanno aderito al progetto.

Il corso, destinato a 25 uomini e donne, avrà una durata di 1000 ore delle quali 440 di stage, inizierà alla metà di dicembre e si concluderà nel mese di luglio. iERI si è tenuto un incontro on line, al quale hanno preso parte, oltre ai responsabili del For.Al anche la dott.ssa Anna Maria Avonto, responsabile del Socio Assistenziale dell’Asl - distretto di Casale, la referente di Etjca spa e alcune delle strutture coinvolte nel progetto

In attesa di completare la fase selettiva, si è posto unanimemente l’accento sull’importanza del ruolo di questa figura, per la quale l’aspetto meramente professionale è inscindibile da quello umano, perché “l’Oss non opera solo con le competenze del settore ma anche con il cuore”, soprattutto in questo momento particolarmente delicato. Al termine del corso, che si svolgerà, salvo imprevisti, in presenza cercando di scongiurare ore di formazione a distanza, i partecipanti dovranno infatti sostenere una prova finale alla presenza di una Commissione esaminatrice e, al superamento, verrà loro rilasciato un attestato di qualifica professionale.

«Con l’organizzazione di questa nuova edizione del corso abbiamo voluto soddisfare il fabbisogno evidenziato sul territorio - è il commento di Alessandro Traverso e Veronica Porro, rispettivamente presidente e direttore generale For.Al – e siamo certi che al termine gli allievi selezionati saranno adeguatamente formati e pronti per l’immediato inserimento lavorativo».