La Zerbinati premiata per il sostegno al Banco Alimentare

PARMA - La monferrina Zerbinati è stata premiata agli Awards di Grocery & Consumi, i premi dell’eccellenza organizzati da Tespi Mediagroup, che si sono tenuti ieri nella cornice di Cibus 2022, per la categoria 'Iniziativa Charity' grazie al sostegno al Banco Alimentare del Piemonte – un’organizzazione no profit che dal 1993 si propone di dare sostegno alla comunità attraverso la raccolta e la distribuzione di prodotti agricoli, di industrie alimentari e della Grande Distribuzione – che dura ormai da diversi anni.

Anche dopo l’emergenza sociale scatenata dalla pandemia di Covid19, l’Azienda di Casale Monferrato ha portato avanti il suo impegno nel fornire aiuti concreti alle strutture ospedaliere e alle famiglie più bisognose.

Il premio è stato consegnato a Simone Zerbinati, General Manager dell’Azienda, che ha commentato: «Per noi di Zerbinati è sempre motivo di orgoglio ricevere un premio per il nostro lavoro. Ma quando si tratta di un riconoscimento legato alle nostre attività di sostegno alla società la soddisfazione è ancora più grande. La nostra azienda è da sempre molto legata al territorio e

alla comunità locale e, per esprimere la nostra gratitudine per i successi che ogni giorno conseguiamo, non possiamo che offrire la nostra solidarietà e il nostro sostegno alle famiglie e alle realtà locali che ne hanno più bisogno».